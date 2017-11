Vil gi 79 mill ekstra til samiske formål

nyheter

I en pressemelding fra Aps Ronny Wilhelmsen (parlamentarisk leder i sametingsgruppa) og Runar Sjåstad (stortingsrepresentant) fremgår det at Ap vil bevilge 79 mill ekstra til Sametinget og samiske formål, i sitt alternative statsbudsjett.

Med et blåblått styre er det knøttsmå sjanser for at programposten blir vedtatt, enda mindre er sjansene for at budsjettet som helhet blir en realitet. Likevel er det ekstasestemning blant de to Ap-toppene fra Finnmark:

– Dette er en gledens dag, nå har jeg 79 millioner grunner til å juble, sier parlamentarisk leder Wilhelmsen.

Wilhelmsen trekker særlig fram Trond Giske, Rigmor Aasrud og samepolitisk kontaktperson Stein Erik Lauvås som viktige samarbeidspartnere i dette arbeidet:

– Det har vært et fantastisk samarbeid, og vi har fått stor forståelse for våre argumenter og prioriteringer det ser vi av resultatet.

35 mill mer til Sametinget

I detalj ønsker Ap å øke overføringene til Sametinget med 36 millioner, 1 million av disse er øremerket Sametingets arbeid med barnevern.

– Saemien Sijte har lenge stått på vår prioriterte liste over kulturbygg, her har Arbeiderpartiet prioritert en oppstartsbevilgning på 10 millioner. Gjennom dette viser vi at sørsamisk kultur trenger et løft, vi ønsker Saemien Sijte realisert, sier Wilhelmsen.

Tilskuddssatsene for samiskundervisning ønskes løftet med 20 millioner.

Vil ha Beaivvas-bygging i gang

Stortingsrepresentant Runar Sjåstad har også vært involvert i prosessene.

– Jeg er veldig godt fornøyd med at vi fant ekstra midler, slik at det samiske nasjonalteatret Beaivvas har fått en oppstartsbevilgning på 10 millioner i vårt forslag til statsbudsjett for 2018, sier han ifølge pressemeldingen.

Samiske aviser ligger også inne, med en økning på 3 millioner.