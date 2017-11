Til Alta for å prate om psykisk helse

nyheter

Mandag kommer nemlig skribent og iTromsø-journalist Egon Holstad til Alta videregående skole for å snakke om psykisk helse, et tema det tradisjonelt sett har vært lite klima for å snakke om i det offentlige rom.

– Den kjente Tromsø-profilen er førstemann ut og skal snakke om psykisk helse, skam og åpenhet. Foredragene denne uka fortjener et stort publikum og er tilgengelige for alle, heter det i invitasjonen fra skolen.

Elevene pleier å streame de forskjellige foredragene under nordområdeuka (norduka), så gjennom hele uka kan alle følge med.

Det blir foredrag som er innom kropp og kulde, ekte og «innbilt» matvareallergi, hus for vårt klima, hekser, reiseliv og det siste i velferdsteknologi. Fredag avslutter skolen uka med en stor workshop ledet av Roger Ingebrigtsen fra Agenda NordNorge, fristes det med.

– Nordområdeuka er et dannelsesprosjekt og skal gi ungdom et utvidet perspektiv på regionen de kommer fra. Håpet er at dette skal bygge stolthet og et ønske om å bo og arbeide i nord, heter det fra Alta videregående skole.