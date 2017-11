Slik er folkeveksten i din kommune

nyheter

Utviklingen for vekstsenteret Alta fortsetter. Innbyggertallet i Alta passerte 20.000 i 2015, og i fjor økte tallet med 349 personer. Nå er tallet oppe i 20.555, viser statistikken fra SSB. Både fødselstall og innvandring har vært viktige årsaker til økningen de siste årene.

Du kan søke opp din egen kommune i grafikken over.

Nedgang i Finnmark

Ser man Finnmark under ett, er den totale folkeveksten negativ med en nedgang på 136 ved utgangen av kvartalet.

Men, det finnes også lyspunkt statistikken. I kommunene Alta, Måsøy, Kautokeino, Kvalsund, Porsanger, Nesseby og Berlevåg er utviklingen positiv. Lebesby er den eneste kommunen hvor det står stille.

Her er tallene for Finnmark per 3. kvartal