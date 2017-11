Sjefredaktør nekter for å ha fjernet Hammerfest-kritikk

nyheter

Hva skjedde, Hammerfest?

Skrev spaltist, Randi Breivik, i et innlegg hos Ifinnmark 6. november. Breivik beskrev et Hammerfest i endring. En endring hun mener har vært negativ. Fra å være Finnmarks største by og sentrum, til i dag, der ingenting skjer.

"Jeg drar aldri til Hammerfest av egen fri vilje lenger. De eneste gangene jeg er der, er når jeg har time på sykehuset. Det er ikke noe magi igjen. Kunne slitte fasader og tomme lokaler"

– Ble Hammerfest tatt på sengen?

Breivik skriver videre at Nissen-senteret har noen få butikker og at byen mangler stilige restauranter. Bokhandelen ligner et antikvariat og alt hun ser av krimskramsbutikken er skitne vinduer, tomme hyller og mye støv. Skribenten avslutter innlegget med å spørre om Hammerfest ble tatt på sengen av Alta.

" Trodde de at de ville være storebror for alltid, og Alta tok dem fullstendig på sengen der? Lo man litt av Altas planer om å bygge ut City som et skikkelig sentrum, eller av både kjøpesenter og de senere utvidelsene?"

Innlegget vakte oppsikt og reaksjoner i Hammerfest. Flere tok til kommentarfeltet da innlegget ble delt på Facebook. Ingen kjente seg igjen i kritikken fra Breivik.

" For en latterlig artikkel. I sommer når æ vandra nede på promenaden å så alle folkan som koste sæ så syns æ det va så fint at æ ble helt rørt".

Også enkelte i næringsforeningen reagerte med frustrasjon.

"Mandagmorrablues.... Hva i alle dager er dette?

Håper den godeste Randi Breivik slår på neste gang hun skal på sykehuset, så kan vi ta en spasertur ned til byen"

Så ble innlegget borte og det er fortsatt ikke å finne.

– Det er ikke ferdig enda

– Det ble publisert før det var ferdig, både fra vår og spaltistens side, sier ansvarlig redaktør Arne Reginiussen.

Han forklarer videre at innlegget ble det publisert ved en feil.

– Det var ikke ferdig gjennomarbeidet eller gjennomlest og derfor besluttet vi og vår spaltist raskt å fjerne det. Vi har 400 publiseringer i løpet av en uke og da kan det glippe litt innimellom, sier Reginiussen.

– Slettet dere innlegget på grunn av de negative reaksjonene?

– Nei, jeg har svart deg på hvorfor vi fjernet det.

Reginiussen sier han ikke vet om innlegget skal publiseres på nytt.