TV 2 jakter på bønder fra Finnmark

nyheter

– Vi ønsker virkelig å komme nordover i neste års sesong, som er den 15. sesongen. Vi oppfordrer derfor finnmarksbøndene til å søke seg inn som deltaker allerede nå, sier Sigrun Landmark i produksjonsselskapet FremantleMedia.

– For at jubileumssesongen skal bli best mulig og flest mulig skal finne kjærligheten, må du der hjemme melde på deg selv eller en bonde som du føler trenger hjelp til å finne en kjæreste. Jeg er i hvert fall mer enn klar til å hjelpe så mange som mulig, sier programleder Katarina Flatland til TV 2.

Flatland sier videre at de ser etter alle slags mulig bønder; unge, gamle, kvinner og menn.

– Man trenger ikke være utadvendt eller vant med dating, det er jo derfor vi skal være med å hjelpe dem.

TV 2 opplyser at søknadsfristen er 15. desember og at søkander kan sendes inn til bonderomantikk@tv2.no.