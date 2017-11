Statnett-kontrakt til Alta-entreprenør

nyheter

Statnett melder at byggingen av den første 420 kV-stasjonen på Skillemoen er tildelt Jacobsen Elektro AS, med Ulf Kivijervi AS som underleverandør.

– Vi fikk inn flere gode tilbud og det var hard konkurranse. Både Jacobsen Elektro og Ulf Kivijervi har jobbet for oss tidligere, og vi føler oss komfortable med tildelingen, sier Morten Kvarme, ansvarlig for anskaffelser i Statnett.

Alta-selskapet har gjort en lignende jobb ved Statnett-stasjonen i Lakselv, mens Jacobsen Elektro AS har hatt en tilsvarende leveranse på Ofoten Transformatorstasjon.

Ulf Kivijervi AS får ta del i deler av prosjekteringen, samt skal forestå bygg- og betongarbeidene.