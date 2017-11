Misforståelse ga Kautokeino «landets beste» dieselpriser

nyheter

Onsdag kunne lokalradiostasjonen GLR i Kautokeino melde om at de nye automatpumpene til Shell leverte diesel til 11.19 per liter. Slike priser er det mange år siden man har sett i den vesle bygda.

Da den overraskende meldingen kom ut via lokalradioen kastet Cirkle K seg rundt for å matche konkurrenten. De satte ned sine dieselpriser til 11.19. Det skapte oppstyr, og fikk kundene til å hente diesel i dunker og kanner.

Misforståelse

Men det skulle vise seg at Shell slett ikke hadde gått av skaftet i ren gavmildhet, det hele skyldtes nemlig en misforståelse. GLR hadde fått opplyst prisen på avgiftsfri diesel fra en tipser som tilsynelatende ikke hadde merket seg forskjellen på det som skal på personbiltanken og det som tillates brukt til næringsformål.

Shell hadde nemlig fortsatt diesel til mer normale 13.57 per liter for vanlig diesel.

– Vi meldte om lavprisen i beste sendetid, sier radioredaktør Nils Martin Kristensen i GLR, og legger til at de ikke ante at det var avgiftsfri diesel de ble tipset om.

Da fadesen ble oppdaget satte Cirkle K opp prisen igjen, etter noen timer med superpris på dieselen.

Har kjempetro

Frode Kjellmann, som har etablert den nye automatpumpa i Kautokeino, sier han har hørt om prisnedslaget fra Cirkle-K.

– Jeg har lenge forstått at forhandlerne i Kautokeino vil forsøke å møte konkurransen fra vår automatpumpe. Siden jeg fikk godkjenningen for å starte i Kautokeino så har prisene blitt satt litt og litt ned så de skulle være forberedt på vår åpning. Dette har forbrukerne sett og jeg synes det er kjempepositivt at folk i Kautokeino får billigere drivstoff, sier Kjellmann.

Han legger til at han tror det var de andre forhandlerne som rotet det litt til for seg i går, for prisen var en stund under det selskapene må betale for drivstoffet.

Men om han ikke kan love at det blir dieselpriser ned mot 11-tallet har Kjellmann trua på Kautokeino-markedet:

– Jeg har tro på dette, vi hadde et kjempebra salg det første døgnet, jeg er storfornøyd og husk at vi i Shell også har gode avtaler på rabattkort så dette trekker man fra i tillegg, sier Kjellmann til avisa.