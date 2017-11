Himmelfenomen i Finnmark: – Det råeste jeg har sett!

nyheter

Politiet i Finnmark har opplevd telefonstorm fra hele fylket etter et stort, hvitt lys på himmelen.

En av de som observerte himmelfenomenet var Frank Halvorsen. Han og kona er på tur mot Kalix, og forteller at de var ved Siebe i Kautokeino kommune da himmelen plutselig lyste opp:

– Vi så en kjempesvær kule, en blank nesten brennende kule av sterkt lys og med en lang, lang hale etter seg, en hale som sto i full fyr. Etter noen sekunder ble det helt svart. Vi klarte ikke å se om den gikk i bakken, men det virket nesten som at den styrtet nedi bakken et sted, forklarer han.

Et vennepar av ekteparet, som også er kjørende mot Finland, lå fire mil foran ekteparet Halvorsen da kula dukket opp på himmelen.

– Jeg snakket med dem på telefonen like etter. De hadde også sett dette, forklarer Halvorsen.

Hendelsen fant ifølge Halvorsen sted klokke 17.41.

Forfjamset over hendelse

– Det råeste jeg har sett, sier Trond Strifeldt, som var på jobb i Peska da en fargerik kule kom over himmelen.

Strifeldt jobber med nordlysturisme og var på vei ut med turister.

Både Strifeldt, turistene og bussjåføren ble mildt sagt forfjamset over fenomenet. Strifeldt mener det må ha vært en meteoritt.

Dette er en meteoritt På bestemte tider av året kan vi oppleve meteorer eller stjerneskudd i store antall. De plutselige lysstripene skyldes små kosmiske partikler, vanligvis støv fra kometer, som kommer inn i jordatmosfæren med en fart på opptil 250 000 km/t. De er utrolig nok bare på størrelse med et sandkorn og veier typisk et gram eller mindre. Både partiklene og luften varmes opp på grunn av friksjonen, og det er dette vi ser som meteorer. Kilde: himmelkalenderen.com

Politiet i Finnmark har opplevd telefonstorm fra hele fylket etter hendelsen.

Ettersom ingen vet hva det skyldes, har politiet i Finnmark valgt å twittre etter svar fra førsteamanuensis i astrofysikk Knut-Jørgen Røed Ødegaard.

– Det sees over hele Finnmark nå, så det i hvert fall ikke noen rakett, sier operasjonsleder Jan Olav Schjølberg til NRK.

Himmelkalenderen.no melder om meteorstorm natt til 17. november, men:

For observatører i Norge kommer ikke radianten over horisonten før nærmere midnatt i østlig retning. Det er likevel mulig at man tidligere på kvelden kan få øye på såkalte strykende meteorer som farer over store deler av himmelen. Det er heller ikke uvanlig å se litt flere meteorer enn ellers noen netter både før og etter det antatte maksimumet.