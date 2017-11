Høie om OE-rapporten: – Bærer preg av mangelfull innsikt

nyheter

Oslo Economics leverte tirsdag en over 40 siders rapport under tittelen: «Hva er kravene til statlige utredninger, og er det gjort utredninger av alternative løsninger for sykehusstruktur i Finnmark som tilfredsstiller disse kravene?». Den får ingen god karakter hos Høie.

– Vurderingen i rapporten fra Oslo Economics bærer preg av mangelfull innsikt i ansvarsforhold og styring av helseforetakene. Verken utredningsinstruksen eller Statens prosjektmodell for store investeringer gjelder for helseforetakene, slår helseministeren fast.

Liten mening

Oslo Economics har likevel, ifølge Høie, et resonnement om at saker som berører sykehusstruktur skal legges fram for departementet i foretaksmøtet, og at det da er rimelig at utredningsinstruksen gjelder.

– Det følger av Helseforetaksloven at saker av vesentlig betydning skal legges fram for foretaksmøtet. Det gir liten mening å si at utredningsinstruksen generelt ikke gjelder, og at den samtidig gjelder i alle saker av vesentlig betydning, påpeker Bent Høie.

Han viser til at Helse- og omsorgsdepartementet stiller krav om at helseforetakene skal ha ekstern kvalitetssikring, tilsvarende statens prosjektmodell.

– Det er ikke mulig å følge to kvalitetssikringsregimer samtidig, og det er gode erfaringer med det regimet som helseforetakene følger. Helseforetakene har kun hatt uvesentlige kostnadsøkninger gjennom planleggingsfasen for sine prosjekter, i motsetning til erfaringene med flere større prosjekter som følger statens modell.

Innrømmer krav

Selv om utredningsinstruksen ikke gjelder for helseforetakene, vedgår helseministeren at det det likevel er krav til utredning.

– Helseforetakene skal ha en overordnet plan som grunnlag for å gjennomføre endringer og utviklingstiltak. Før Stortinget vedtok Nasjonal helse- og sykehusplan i 2016, var retningslinjer for utviklingsplaner forankret i veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter. Etter at Stortinget behandlet Nasjonal helse- og sykehusplan er det utarbeidet en egen veileder for arbeidet med utviklingsplaner, og det er fastsatt revidert veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter, klargjør Høie og legger til:

– Jeg ga klare føringer om at planarbeidet i helseforetakene ikke skulle stoppe opp i påvente av en nasjonal helse- og sykehusplan. Det er heller ikke slik at det var forventet at helseforetakene skulle starte helt på nytt med nye planer etter at Stortinget behandlet Nasjonal helse- og sykehusplan.

Strategisk utviklingsplan

Helseminister peker på at Oslo Economics har sammenlignet Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset med utredninger som er gjort for Helgelandssykehuset HF, Sykehuset Innlandet HF og Helse Møre og Romsdal HF.

– Felles for alle disse tre prosjektene er at det er gitt føringer om å vurdere alternativer som også omfatter en framtidig sykehusstruktur med færre sykehus enn i dag. Dette har ikke vært aktuelt i Finnmark. Helse Nord har gjort rede for at Alta kommune har deltatt i utredningsarbeidet i 2013/2014 og at kommunestyret i 2014 har sluttet seg til planene for utvikling av spesialisthelsetjenesten i Alta, understreker helseminister Bent Høie til slutt.