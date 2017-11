Fiskebilen endte i grøfta

nyheter

Sjåføren forteller til Altaposten at det var første gang han kjørte denne veien. Han var onsdag kveld på vei fra Båtsfjord med traileren lastet full med fisk.

– Like før støtte jeg på en rein og var litt forstyrret av dette da jeg kom til Gievdneguoika-krysset.

Dårlig merket?

I krysset så han ingen merking. Han forteller videre at det var dårlig brøytet med smal vei og lav tåke hele veien.

– Jeg synes det er bra dette nå tas opp. Jeg har fått høre at det tidligere var et stort skilt rett frem i krysset, men at dette er tatt bort fordi mange kjørte det ned. Hadde man hatt et slikt skilt, så kunne man sett på lang avstand at man nærmer seg krysset – selv i mørket. Dermed kunne man ha rukket å bremse ned. Dette er et trafikkfarlig kryss, sier sjåføren til Altaposten.

Ble berget

Bergingen av lastebilen startet litt over midnatt.

– Dette er en grei berging og vi håper å få traileren vekk av grøfta fort om vi ikke får problemer, fortalte bergingssjåfør Heikki Saari til Altaposten på stedet.

Klokken 00.50 ble ett kjørefelt åpnet, slik at køen av biler og andre trailere slapp frem.

Traileren kom fra det med kun små skader.