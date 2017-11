Færre tok til toppene

nyheter

– En av grunnene til at vi har færre som har registret at de har gått alle 10 toppene, kan være at i år så tar vi betalt for t-skjortene, sier rådgiver på kultur i Alta kommune Aase-Kristin Abrahamsen.

Hun påpeker også at det er mulig å registrere seg uten å kjøpe t-skjorte, men at det kanskje ikke har kommet godt nok fram i år.

Oversikten viser at kun fire av ti topper har oppgang i antallet besøkende. En av toppene er Komsa. Der har 1379 flere registrert seg i boka.

Abrahamsen sier videre at noe av nedgangen også kan skyldes Perleturer.

– Friluftsrådet arrangerer sine Perleturer. Det har ikke tatt helt av i Alta enda, men noen har kanskje hoppet over på dem.