– Skal gjøre vårt beste for Finnmark

– Vi skal gjøre en jobb for Finnmark og det nye fylket, fastslår fylkesordfører Ragnhild Vassvik, som har med seg Geir Ove Bakken, Johnny Ingebrigtsen, Lise Svenning og Arne Liaklev når møtet starter i Kirkenes.

Troms og Finnmark møtes for å finne fram til fellesløsninger. I en pressemelding opplyser forhandlingsutvalget at strategien er basert på vedtak fra Finnmark fylkesting, forslag fra det felles fylkestingsmøtet i oktober, og kravene fra inndelingsloven om at blant annet navn, fellesnemnd og antall fylkestingsrepresentanter skal diskuteres.

– Vi har satt opp tre møter de kommende ukene. På denne tida kommer vi også inn på trygghet og forutsigbarhet for ansatte, hovedsete for det nye fylket, og politisk styreform, sier Vassvik i meldingen.