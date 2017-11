– Nærhet til elevene slo ut til Bossekops fordel

nyheter

Det skjer til tross for at utredning og anbefaling fra administrasjonen peker ut Komsa som det beste alternativet. Etter medlemsmøtet i Ap tyder alt på at den nye felles sentrumsskolen vil bli bygd på eksisterende skoleareal, og at de eldste skolebyggene her vil bli revet.

– Medlemsmøtet ga en helt klar arbeidsordre til partiet; vi skal realisere den nye skolen så raskt som mulig og medlemmene mener Bossekop er den beste lokaliseringen i et helhetsperspektiv. Det som ut fra debatten ble avgjørende for valget av Bossekop er at denne lokaliseringen gir kortest skolevei for elevene som inn i skolen, sier leder i Alta Ap, Steinar Karlstrøm.

MDG ultimatum

Han medgir at det var flere ting som talte til fordel for Komsa, blant annet at dette alternativet var det klart beste når det gjaldt uteområde og nærhet til friluftsområde som aktivt kunne benyttes i undervisning og skoleaktivitet. Men det mest fristende alternativet for Ap var Prestegårdsjordet. Det får Altaposten bekreftet hos flere.

– Prestegårdsjordet er isolert sett et svært godt alternativ, og har en veldig spennende utviklingsdimensjon. En utvikling der Bossekop og Alta sentrum bygges til en bydel er fristende, og skole her kunne ha aksellert en slik utvikling, bekrefter Karlstrøm.

Det er gruppeleder i Frp, Ronny Berg, helt enig i. Han sier partiet har flagget sitt standpunkt om å legge skolen til Prestegårdsjordet i både formannskap og hovedutvalg. De ser planene til eierne av området, Alta Sentrumsutvikling (ASU), som svært tiltalende både for næringsutvikling og bybefolkningen.

– Det er beklagelig dersom Ap lar MDG avgjøre Altas framtid og ikke tør tenke på utviklingen av Alta. Vi må se 30-40 år framover når det gjelder skolelokaliseringen, og jeg er veldig skuffet over at Ap lar MDG få avgjøre framtiden til byen med sitt ultimatum, klargjør Ronny Berg.

Flertallet borte

Ap-leder Steinar Karlstrøm bekrefter at det har veid tungt for Ap at de i samarbeidsavtalen mellom de fire ordførerpartiene har forpliktet seg til å ikke gå inn på Prestegårdsjordet før etter at båndhevingen oppheves i 2025.

– Hadde vi gått for Prestegårdsjordet ville vi brutt avtalen og ikke lengre hatt noe flertall i kommunestyret. Samtidig var det ikke dette eneste grunn til å vrake Prestegårdsjordet. Usikkerhet rundt tid og gjennomføring var stor. Vi vet ikke hvordan sektormyndighetene hadde reagert om vi hadde gått for skoleplassering her. Innsigelse både fra statlige landbruksmyndigheter og fra vegvesenet ville fort kunne kommet, påpeker Karlstrøm.

Grønn bydel

Ronny Berg forteller at Frp skal ha styremøte torsdag kveld, og de vil se på skolesaken på nytt med bakgrunn i Ap sitt vedtak. En mulighet Berg ser for seg er at Frp primært vil stå på Prestegårdsjordet, men sekundert stemme for Bossekop-alternativet.

– Vi har ikke gitt opp Prestegårdsjordet. Det er snakk om kun syv år før området automatisk blir frigitt, og jeg er trygg på at selv om det skulle komme en innsigelse, vil departementet til slutt gi grønt lys for å ha en skole i området. Husk at dette også er en fantastisk mulighet for en grønn bydel med et stort bilfritt område rundt skolen. Elevene er i gangavstand av badeland, kino og andre kulturinstitusjoner. Dette sier altså MDG nei til?

Frp mener at det må være fullt mulig å kjøre en parallell planlegging i startfasen. Dersom det kommer innsigelse på Prestegjårdsjordet, har en Bossekop-alterantivet som en snarlig løsning.

SV i tvil

Altaposten har over tid vært i kontakt med sentrale politikere i SV om skolelokaliseringen. Både Tommy Berg og Otto Aas sier til Altaposten at SV ikke har besluttet hvilken lokalisering de vil gå for.

– For SV har det viktigste vært å få på plass nyskolen. Ingen av alternativene for lokalisering som har vært framme vil jeg utelukke, men jeg har heller ingen klar favoritt per i dag, sier neslederen i hovedutvalget for kultur og oppvekst.

Otto Aas peker i likhet med Berg på at SV ikke har bestemt seg, og at det er flere ulike oppfatninger i partiet.

– Vi skal høre alle argumentene før vi tar en avgjørelse etter en grundig behandling, lover Aas.

Billig i Bossekop

Steinar Karlstrøm peker på at i en trang økonomisk situasjon peker Bossekop seg ut som det rimeligste alternativet. Både gjennom at BUL-hallen kan brukes for skolen, eventuelt etter en utvidelse. Kan skolen bygges uten en ny hall slik det er forutsatt betyr mellom 50 til 70 millioner kroner spart. I tillegg kan kanskje noe av eksisterende og nyeste bygningsmasse brukes.

– Har det hatt betydning av arealet tilhørende dagens Komsa skolo kan selges til boligformål dersom skolen ikke blir her?

– Nei, det er har ikke hatt betydning. Hadde Komsa skole blitt valgt kunne arealene til Bossekop skole ha blitt solgt til boligformål. Det har ikke vært noe argument.