– Kan være ulønnsomt med oljeutvinning i nord

Konsekvensutredningen som ble lagt til grunn for tildelingen av lisenser til oljeleting i Barentshavet, er full av feil, ifølge økonomer.

– Oljeutvinning i Barentshavet kan være direkte ulønnsomt, sier Knut Einar Rosendahl, som er professor i samfunnsøkonomi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, til NRK

Sammen med SSBs seniorforsker Mads Greaker vitnet Rosendahl onsdag i klimasøksmålet som går for Oslo tingrett.

Miljøorganisasjonene Greenpeace og Natur og Ungdom har sammen med Besteforeldrenes klimaaksjon stevnet staten for brudd på miljøparagrafen i Grunnloven.

Fra før er det kjent at Oljedirektoratet i konsekvensutredningen feilberegnet prognosene for framtidige inntekter fra Barentshavet Sørøst med over 100 milliarder kroner. Det var Rosendahl og Greaker som først påpekte regnefeilen, som direktoratet har erkjent.

Men feilen viser seg å være enda større fordi direktoratet ikke har omregnet inntektene i nåverdi, det vil si framtidig kroneverdi, mener de to forskerne.

– Etter vår mening er konsekvensutredningen ikke et tilstrekkelig gjennomarbeidet grunnlag for å tildele utvinningstillatelser i Barentshavet Sørøst og for åpningen av 23. konsesjonsrunde, skriver økonomene i sin konklusjon som ble lagt fram i retten.

Miljøorganisasjonene har gått til retten for å få tildelingen av letelisenser i 40 blokker i Barentshavet kjent ugyldig fordi de mener disse strider mot Norges klimaforpliktelser. Det er første gang Grunnlovens paragraf 112 blir gjenstand for en rettslig prøving. (©NTB)