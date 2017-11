Ny OE-rapport: – Helse Nord har brutt utredningsplikten

nyheter

I den ferske rapporten fra Oslo Economics (OE) går det klart fram, uten noe forbehold, at Stortingets utredningsinstruks er brutt når det gjelder sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Denne instruksen har Stortinget vedtatt skal gjelde for alle større statlige investeringer.

Men det går an å rette opp i fadesen, påpeker OE:

«Det er ikke for sent for Helse Nord og Finnmarkssykehuset å følge opp Stortingets innstilling, i form av å utarbeide en faktisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset. Gjennom grundige analyser kan det konkluderes med hva som er den mest hensiktsmessige sykehusstrukturen i Finnmark, og dette kan legges til grunn for videre arbeid med konkrete byggeprosjekter. Det er viktig at pågående tidligfaseplanlegging av byggeprosjekter i helseforetaket stanses i mellomtiden», heter det i rapporten fra OE.

Risikerer feilbruk av midler

Det ordfører Monica Nielsen (Ap) og varaordfører Anita Håkegård Pedersen (SV) tror vil gjøre størst inntrykk på Stortinget er advarselen fra OE som blir kommunisert ut tidlig i rapporten:

«Å begynne å planlegge et nytt sykehus i Hammerfest med en forventet kostnad i størrelsesorden to milliarder kroner, uten å først utrede hvorvidt et nytt sykehus i Hammerfest faktisk er hensiktsmessig for Helseforetaket og samfunnet, gir en betydelig risiko for feil bruk av fellesskapets midler»

Les hele vurderingen av Helse Nords helsenotat Svarer på Helse Nords forsøk på å trekke OEs konklusjoner i tvil.

Natt og dag-jobb

Rapporten tikket inn til oppdragsgiver Alta kommune tirsdag kveld, og duoen Nielsen/Pedersen har brukt hele onsdag formiddag til å gjennomgå rapporten. Nå har det gått en offisiell epost fra Alta kommune undertegnet ordførerne til helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

– Vi har brukt mye tid på å oppsummere de viktigste funnene i rapporten fra OE. Dette har vi samlet i starten av vårt innspill i helsekomiteen, men hele rapporten er vedlagt. Rapporten er klar og tydelig på at det ikke er gjort utredninger eller analyser slik Stortinget har forutsatt. De må på plass og planleggingen av nytt sykehusbygg må stanses inntil en helhetlig utredning av hovedalternativene for en framtidig struktur foreligger, er altså konklusjonen til ordførerne.

De tror det vil være umulig for Stortinget å stemme ned dokument-8-forslaget om full utredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark når saken kommer opp i komiteen og senere i Stortingets plenum 7. desember. For at forslaget skal få flertall må enten Høyre eller Ap stemme for dok-8-forslaget.

– Dokumentasjonen på at utredningsinstruksen er brutt er så omfattende at det etter vår oppfatning vil være umulig for Stortinget å fortsette planleggingen av nytt sykehus uten å først gjennomføre en omfattende utredning.

Ingen unnskyldning

Oslo Economics er også usedvanlig klar og tydelig på at unnskyldningen Helse Nord har brukt for å ikke utrede, nemlig at helseminister Bent Høie har motsatt seg dette, ikke kan overstyre Stortingets krav om at det skal være vurdert alternativ. OE skriver:

«Helse Nord synes å mene at det ikke har vært nødvendig å utrede alternative sykehusstrukturer i Finnmark, fordi helseministeren har uttalt at sykehuset i Vest-Finnmark skal være i Hammerfest. I følge utredningsinstruksen, er ikke dette noen gyldig begrunnelse. Også der det foreligger politiske vedtak (og da må også politiske uttalelser kunne omfattes) skal det gjennomføres utredning av alternativer. Hele målet med statlige retningslinjer for utredninger er å sikre at politiske beslutninger blir fattet på et godt faktagrunnlag.»

– Verdt pengene

Nielsen og Håkegård Pedersen er ikke i tvil om at formannskapets enstemmige vedtak om å bruke 300.000 kroner på rapporten var riktig, ikke minst etter å ha sett rapporten fra OE. Oslo Economics ble engasjert for å se om Helse Nord har fulgt Stortingets krav til utredning når det skal gjøres større statlige investeringer.

– I løpet av en kort uke har OE nærmest jobbet dag og natt. De har brukt mye ressurser for å få ferdig rapporten slik at vi kunne bruke den innen høringsfristen i forbindelse med helsekomiteens behandling av dok-8-forslaget. Og det er ikke hvem som helst som har gjort denne jobben; Oslo Economics er et av de mest respekterte samfunnsanalysemiljøene i Norge, de er mye brukt av departement til utredning, og har selv gjort flere store strukturutredninger for helseforeak. Den mest kjente er utredningen om sykehuslokaliseringen mellom Molde og Kristiansund, påpeker ordfører Monica Nielsen.

Null utredning

Påstanden fra helseminister Bent Høie og Helse Nord om at det er gjort grundige utredninger, blir fullstendig avkledd i rapporten. Under ligger en faksimile av en oversikt OE har satt opp over hva som er utredet.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Tidligere ordfører og stortingsrepresentant for Høyre, Laila Davidsen, har flere ganger offentlig karakterisert Finnmarkssykehusets Strategiske utviklingsplan og prosessen der denne ble til, som så kritikkverdig at den burde granskes. OE-rapporten krever ikke granskning, men er tydelig på at manglende kvalitet i rapporten. I OE-rapporten heter det:

«Vi har avdekket at Finnmarkssykehusets Strategiske Utviklingsplan ikke er en utviklingsplan i ordets rette forstand. En utviklingsplan skal, ifølge helseforetakenes egen veileder, utrede alternative veivalg for virksomheten, herunder ulike løsninger for sykehusstruktur. Anbefalingene som gis for videre retning i utviklingsplanen, skal lede frem til konkrete tiltak som skal gjennomføres. Tiltak av bygningsmessig art skal så utredes gjennom tidligfaseplanlegging.

Finnmarkssykehusets utviklingsplan har den motsatte innfallsvinkel; planen tar utgangspunkt i fire konkrete byggeprosjekter, i stedet for å vurdere hvilke byggeprosjekter som er aktuelle. Utviklingsplanen gjør intet forsøk på å vurdere ulike veivalg, og det stilles ingen spørsmål rundt hvorvidt de fire konkrete prosjektene bør gjennomføres.»