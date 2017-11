Krever at Stortinget tar affære mot trafikklyssystemet

nyheter

Det er jussprofessor Ole Kristian Fauchald ved Fridtjof Nansens institutt som har sett nærmere på eksisterende lov i forhold til det såkalte trafikklyssystemet for oppdrettsvekst.

Han mener både Akvakulturloven, Naturmangfoldloven og Kvalitetsnormen for villaks stiller langt større krav til en miljømessig forsvarlig oppdrettsproduksjon enn det regjeringen har tatt høyde for gjennom vurdering av lakselus som eneste miljøindikator for oppdrettsvekst, heter det i en pressemelding.

Dette gjør at organisasjonen Norske Lakseelver krever at Stortinget instruerer fiskeriminister Per Sandberg til å følge dagens lovverk. Regjeringen har nylig sendt ut forslag til forskrift for tildeling av kapasitetsøkning i oppdrettsnæringa. Det har vakt sterke reaksjoner hos de som arbeider for villaksens ve og vel.

– Miljøkravet i lovverket er ikke oppfylt gjennom den nåværende regjeringens aksept for lakselusrelatert villaksdød, sier biolog og fagsjef Erik Sterud i pressemeldingen fra Norske lakseelver.