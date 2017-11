Helfo effektiviserer – legger ned i Kirkenes

nyheter

Forslaget er ifølge en pressemelding en del av Helfos anbefaling til ny kontorstruktur. Dette gjøres for å oppnå sterkere fagmiljøer og mer effektiv ressursutnyttelse. Det vil innebære at cirka 160 av Helfos 555 medarbeidere får tilbud om nytt arbeidssted.

Helfo anbefaler at endringen gjennomføres i løpet av de neste 2-3 årene. Kontorstedene vil tidligst legges ned 1. juli 2019, og endringene i kontorstruktur skal være gjennomført innen utløpet av 2020.

– Alle medarbeiderne ved kontorstedene som er foreslått nedlagt, vil få tilbud om jobb på et av kontorstedene som foreslås videreført i anbefalingen, sier Helfos direktør Jan Mathisen i pressemeldingen.

– Helfo vil og må møte dagens og framtiden krav. Digitaliseringen åpner både for nye måter å levere tjenester på, og for å utvikle helt nye tjenester. Ved å samle oppgavene på færre og større kontorsteder, ønsker Helfo å legge til rette for større og bredere kompetansemiljøer og en mer effektiv og framtidsrettet arbeidsform, sier Mathisen.

Disse endringene er foreslått

Disse kontorstedene foreslås nedlagt (antall ansatte per 1.september 2017):

Kirkenes (5), Lenvik (1), Harstad (4), Beiarn (5), Nærøy (3), Verdal (3), Gloppen (4), Bergen (11), Voss (14), Kristiansand (12), Risør (4), Kongsberg (7), Eidsvoll (13), Vågå (3) og Oslo (68).

Kontorstedene i Mo i Rana (19), Ørsta (43), Sola (52), Tønsberg (195) og Fredrikstad (64) foreslås videreført. Kontorstedene Orkdal (11) og Brumunddal (11) foreslås også videreført, med en anbefaling om at det gjøres en ny vurdering av de to kontorstedene i 2020.