Full tenning også på Elvebakken

Med ønske om å skape nytt liv i førjulstida på Elvebakken, har næringslivet nå gått sammen om å ha juletretenning og ha langåpent under langhelga. Fredag 17. november tennes juletreet både på Elvebakken, sentrum og i Bossekop.

– Det blir tenning av juletreet klokka seks, servering av gløgg og pepperkaker og julenissen kommer med pakker til ungene, forteller Gunnar Ottesen, Europris og medlem i langhelg-styret.

– Hvem får julepakke?

– Det får de som har vært snille, sier han med et smil.

Det er stor spennvidde for det som finnes på Elvebakken. Men i konkurranse med det som skjer i sentrum har vi ikke klart å samles om egen markering. Det har «Langhelg i Alta»-styret prøvd å gjøre noe med.

– Vi har prøvd å samle forretningene på Elvebakken. Mange stilte opp på møte, og av de som ikke kom har vi fått mange positive tilbakemeldinger, forteller Ottesen.

Han forteller om veldig positiv stemning blant bedriftene på dette møtet, også til å bidra med å sponse julepakker og arrangementet.

– Ikke minst var det positivt at så mange ville være med og holde langåpent til kl. 20 på fredagskvelden, sier han.

Fra næringsforeninga

Initiativet har kommet fra direktør i Alta næringsforening, Kjetil Kristensen. Nå har de fleste forretningene, også de som har vareutvalg litt utenom den vanlige daglighandelen, bestemt seg for å være med på langhelga. Da er det med bedrifter helt fra Bukta til Altabrua.

– Vi ønsker å sette fokus på Elvebakken som handelssted. Etter hvert ønsker vi å utvide til å ha med Aronneskjosen og Kronstad, sier Ottesen.

Det blir dessuten en liten konkurranse, der kunder får utdelt kort og kan samle stempel fra de butikkene der har vært i.

– Etterpå vil vi trekke en fin premie, forteller han.

Julegaver til barna

Det er håndballgruppa i Tverrelvdalen Idrettslag som skal stå for arrangementet.

– Vi skal stå for servering av pepperkaker og gløgg, og hjelpe nissen med å finne frem, og med pakker til ungene, forteller Sanna Kivijervi.

Det er viktig å samle folk på østsida, og vi synes det er kjempebra at det blir et arrangement her. Vi håper at flest mulig folk kommer. Det er viktig å ta vare på de butikkene som er her, og få til noe bra, sier Kivijervi.

– Kommer det en ordentlig julenisse?

– Joda, det er klart det kommer en ordentlig julenisse! Det er bare å komme hit og se, lover hun.

– Hvorfor er det så viktig at Elvebakken har et slikt arrangement?

– Vi ønsker å skape ei langhelg for hele Alta. Slik at folk kan komme og bruke hele handelsstanden og alle tilbud. Så vet vi at også Amfi Alta har en klar formening om at jo flere vi er som står sammen om dette, jo bedre er det. Vi vil at det skal være liv i hele bygda, slår Gunnar Ottesen fast.