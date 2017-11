Fant flere døde fisk enn normalt, mistenkte smitte

nyheter

Norway Royal Salmon ga markedet beskjed om mulig ILA-smitte i Finnmark via en børsmelding sendt ut tirsdag morgen. I meldingen fremgår det at det er anlegget i Store Kvalfjord som kan være rammet av den fryktede laksesykdommen.

Direktør Per Magne Bølgen hos NRS i Finnmark sier det er mistanke om ILA-smitte ved anlegget, men kan på nåværende tidspunkt ikke kommentere saken ytterligere. Dette da det foreløpig ikke foreligger noen prøvesvar.

– Vi vet ikke noe mer, men vi tror – som det står i børsmeldingen – at det kan være ILA-smitte i anlegget i Store Kvalfjord, sier Bølgen.

– Er det mye død fisk?

– Vi har hatt en forøket dødelighet i en merde ved anlegget og det er årsaken til at vi tror det kan være smitte, men vi har ingen klare svar på dette før vi får svarene fra analyseselskapet. Mattilsynet er koplet inn i saken og de har tidligere vært på lokaliteten, før vi får svarene vi venter på kan vi ikke si noe mer, sier Bølgen.

– Så dere må ikke starte nedslakting og destruering nå?

– Jeg håper på forståelse for at vi ikke kan si mer akkurat nå, vi vil få komme tilbake til dette når vi har svarene på prøvene, sier Per Magne Bølgen til avisa.