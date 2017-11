Avviser at «smarte» strømmålere er farlige

nyheter

Det er ingen grunn til å uroe seg for stråling fra de nye, såkalte smarte strømmålerne, sier førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Arnt Inge Vistnes til NRK.

– Vi kan være temmelig trygge på at dersom det er fare forbundet med stråling fra kraftlinjer og mobiltelefoner, så er den så liten at den ikke utgjør noe fare sammenlignet med alle andre farer vi utsettes for.

Flere lesere ifølge kanalen reagert etter at de omtalte Andrei Yushkevich og andre kunder i Øst-Finnmark som nekter montørene fra kraftselskapet å komme inn i huset for å bytte måler – av frykt for stråling og overvåkning.

Vistnes avviser overfor NRK «forskningsresultatene» som «beviser» at denne strålingen er farlig.

– Derfor er det en generell regel i forskning at man stoler ikke på resultater uten at det er uavhengige personer som klarer å reprodusere funnene, sier Vistnes, og viser til at forskningen som viser at det er fare forbudnet med «smarte strømmålere» ikke lar seg reprodusere.