– Vi skal tåle å fryse litt når det er marked

Fra ullbukser og saueskinn til spekepølse, geleer og lakris. Legg til at julegrana tennes på torget – og «vips» så har du 2017-utgaven av Bossekopmarkedet.

Over 25 utstillere

Toril Evjen og Siv Holten har nå alt klart for årets høstmarked. Det er ventet kaldvær og litt blåst, akkurat slik det bruker å være når Bossekopmarkedet går av stabelen.

– Mange gode forslag har kommet gjennom årenes løp om at vi skal ha det innendørs, men da blir det liksom ikke marked. Vi skal tåle å fryse litt et par dager i året når det er marked i Bossekop, med lys på torget og mørketidshimmel, masse folk og et yrende liv, sier Toril og Siv. Som kan skilte med drøyt 25 utstillere, for det meste de som alltid er på plass, men også noen nye.

Skinn og geleer

Markedsdamene forteller at alle de gamle kjenningene har meldt sin ankomst, flere med reinkjøtt og flere med duodji. Om det blir mulig å få kjøpt kjøtt- og buljong, er ennå litt i det blå.

– Det er likevel kanskje slik, at nå kan man kjøpe kjøtt og husflidsprodukter hele året, så om det blir stor suksess for dem i år, er helt umulig å si. En nykommer som det knytter seg spenning til, er en som har spekemat og syltetøy, en utstiller fra Sørlandet som aldri har deltatt før. Det blir spennende å se hvordan responsen blir for hans del, sier arrangørene, som lover minst to smultringbiler, en lakrisselger og en vårrullprodusent. I tillegg har Kjell Andersens saueskinn vært svært populære.

– Folk kommer faktisk ens ærend til markedet for å sikre seg skinnene, sier Siv Holten.

Ønsker flere lokale

Rundt om i stuer og kjellere foregår det ulike typer håndarbeidsaktiviteter og Bossekop Ungdomslags håndballgruppe innrømmer at de gjerne skulle hatt med flere lokale produsenter.

– Vi ønsker å få med flere lokale utstillere, for vi vet at det blir laget veldig mye fint rundt om. Hvis noen ønsker å delta for å forsøke seg, så husk at det er aldri for seint å melde seg på, sier Toril Evjen.

Også i år blir det «russetorg». Ullbukser, tykke tights, skinnluer, sjal og duker har vært veldig populære, mens krystallhandelen nesten er over.

Foreldregruppa

Aldri et marked uten vafler og kaffe og så heller ikke i år. Foreldregruppa til BUL håndball vil servere kakao, kaffe og vafler i kjent stil.

– At det er langhelg i Alta kan være fordel eller en ulempe for oss i Bossekopmarkedet, men vi vet det strømmer mye folk til byen når handelsstanden samler seg om felles framstøt – og noe drypper det på oss også, sier Evjen og Holten til slutt.