Ett år inn i jobben som direktør i Alta næringsforening, har Kjetil Kristensen fått med store deler av næringslivet i Alta sentrum, i Bossekop og på Elvebakken til «Langhelg i Alta». Det er på Elvebakken han har gjort det største fremstøtet.

– Jeg prøvde i fjor, men kom ikke tidlig nok i gang. I år har det gått over all forventning. 22 aktører på Elvebakken er med, forteller Kjetil Kristensen.

Juletretenning og langåpent

Det er fredag 17. november det skjer. Butikkene har felles langåpent, og juletrærne på alle de tre sentrum i Alta tennes. Og så blir det besøk av julenissen.

– Hva gjør direktøren i næringsforeninga den fredagen?

– Da tar jeg med min fire år gamle datter Olivia på juletretenning på Elvebakken, ja du vet, jeg er jo østkantgutt. Jeg gleder meg til det, sier han.

– Synes du ikke julegata åpnes litt tidlig?

– Nei, det er jo så koselig når det går mot jul. November er jo så mørk og trasig, så det er fint med masse lys og pynt. Jeg tror folk setter pris på det, sier han.

Kristensen håper alle aktivitetene og juletretenning skal trekke masse folk ut i gatene og selvfølgelig til butikkene.

– Det er artig for ungene, det blir masse gode tilbud i butikkene, og man kan begynne julehandelen. Eller bare ta en ettermiddag ut og se litt, prate litt med naboene som man ellers ikke ser, oppfordrer han.

Ønsker alle med

Det neste fremstøtet vil være å trekke Bossekop ytterligere med. For selv om de både har Bossekopmarkedet og et næringsliv som går godt, vil han gjerne ha «alle» med på langåpent når det er «Langhelg i Alta».

– Det er viktig at næringsforeninga viser at vi er til for hele næringslivet. Dette året har jeg jobbet ekstra for å få med bygg- og anleggsbransjen. Vi jobber jo for forhold som angår dem også, forteller Kristensen.

Akkurat det har han muligens fått til, for medlemstallet har økt fra 150 til 200 bedrifter.

– Nå vil vi jobbe mer for å få med reiselivet også på langhelgene. Vi har jo mange reiselivsaktører som har mye å by på for både altaværinger og tilreisende. Det hadde vært flott å ha dem med, sier han.