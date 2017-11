Juryen: – Dette er gravejournalistikk på høyt nasjonalt nivå

nyheter

I helga ble Årets journalistpris i Finnmark delt ut under Finnmark journalistlags årsmøte i Tromsø. Her ble den store journalistkonferansen Svarte Natta, som favner hele Nord-Norge, også arrangert.

NRK Sápmi journalistene Mariela Idivuomaa, Carl-Gøran Larsson og Jan Rune Måsø stakk av med Årets pris i Finnmark og fikk også tildelt andreplassen under Svarta Natta-prisutdelingen lørdag, for sitt arbeid med oljerørledningen Dakota Access Pipeline. Også kalt The Black Snake.

Prisen var på 22.500 kroner, og juryen påpekte at journalistene "over lang tid drevet standhaftig og imponerende kildearbeid og research, og avslører hvordan Norges største bank er involvert i finansieringen av det omstridte Dakota Access Pipeline. Dette er gravejournalistikk på høyt nasjonalt nivå".

Hederlig omtale gikk til "Kjetils kamp mot MS", hvor Amund Trellevik i NRK Finnmark ifølge juryen har laget en "nyskapende og kritisk dokumentar- og reportasjeserie, hvor NRK tar i bruk flere av sine plattformer for å vise nordmenns kamp mot sykdommen MS, og deres reise til Moskva for å få eksperimentell behandling mot sykdommen. Sakene NRK Finnmark lagde kan ha vært medvirkende til at norske myndigheter tidligere i år innførte forsøk med eksperimentell behandling av MS også i her i landet

Reindriftas hverdag

Hederlig omtale fikk også Nils Johan Vars i Ávvir om reindriftens hverdag. "Gjennom en lang serie veldokumenterte reportasjer har journalisten rettet søkelys mot et viktig samfunnsproblem og et tabubelagt område i Sameland: Han har fått politiet, andre myndighetspersoner og reindriftsutøvere og deres familier til å snakke ut om vold og konflikter internt i reindrift".

Vinner av Finnmark Journalistlags fotopris (25.000 kr) gikk til Knut-Sverre Horn i NRK Finnmark, for en serie med bilder fra Finmarksløpet. Juryen lot seg imponere av: "En serie teknisk perfekte og velkomponerte fotografier fra en av årets store begivenheter i Finnmark. Her er det mange blinkskudd som viser frem bruddstykker av arrangement".

Frøydis Falch Urbye fra Ságat fikk 2.andrepremien for å llustrere de som forsvant. "En kreativ løsning på en fotojobb når de som er hovedpersonene i saken ikke lenger er til stede". Urbye mottok også to priser under Svarta Natta utdelingen lørdag.

3. premie handlet om "Striden om laksefisket" hvor Ksenia Novikovaa, NRK Finnmark hadde laget "En flott serie miljøportretter av noen av menneskene som deltok i sommerens store protestaksjon og okkupasjon av en hel øy, for samiske rettigheter til laksefisket i Tanavassdrag".

Juryen var Kari Karsteinsen, Dragan Cubrilo og Jan Gunn