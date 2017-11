nyheter

Det er Edit Nilsen fra Alta som kan glede seg over en helg på Thon Hotel Alta for to personer, middag for to på Du verden og to helgepass til Trubadurfestivalen.

Hele 1.300 meldte sin interesse, men der er altså Nilsen som stakk av med premien.

Premien kan hentes hos Mediehuset Altaposten.