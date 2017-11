Se bilder fra helgas First Lego League

nyheter

I helga gikk First Lego League av stabelen på Gnisten ved Alta ungdomsskole. Her konkurrerte en rekke lag innenfor robotkamper, prosjektpresentasjoner og bygging av lego-modeller - med realfagskunnskap som både mål og middel for å gå av med seieren.

Med stolte foreldre «ringside» oppetter tribunen på den tidligere svømmehallen fikk de unge boltre seg med kunnskapslekene.

Altaposten kommer tilbake med en reportasje, flere bilder og kanskje et TV-innslag mandag. Inntil da kan du titte gjennom bildeserien over.