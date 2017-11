nyheter

Natt til søndag stanset politiet en bil i Hammerfest.

– Fører mistenkes for kjøring uten førerkort og i påvirket tilstand. Sak opprettet, opplyser politiet.

Men også passasjeren risikerer reaksjon, kan politiet opplyse. Vedkommende er ifølge politiet anmeldt for overlatelsesmedvirkning – som innebærer at vedkommende har gitt nøklene eller på annen måte har gjort kjøretøyet tilgjengelig for den førerkortløse berusede bilføreren.