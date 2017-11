Nå kan du bunkre opp ved hurtigbåtkaia

nyheter

Alle som trenger avgiftsfri diesel til fiskebåt – eller omså til hjullaster – kan nå tanke ved hurtigbåtkaia i Alta. Frydenbø Øksfjod slipp og mek AS har etablert en ekstra pumpestasjon for diesel ved det anlegget som Barents Nord allerede bruker til tanking av Nefelin-båten.

– Vi gjør dette for å gi et tilbud til de maritime næringene. Når Barents Nord allerede har et anlegg til Nefelin så har vi satt opp en pumpestasjon til hvor gud og hvermann kan tanke sine fartøy eller anleggsmaskiner som bruker avgiftsfri diesel. Den nye stasjonen har to cirka 10 meter lange slanger, en for hurtigfylling og en for ordinær fylling. Hvis det er kunder som ønsker firmakort, så utsteder vi det og da kan alle fylle med firmakort som vi sender faktura på for forbruket månedlig, sier daglig leder hos Frydenbø i Øksfjord, Arne Kristian Vestre