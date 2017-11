– Kom og hør om øresus

nyheter

– Det er mange som har opplevd at det piper eller suser i øret. Enten når vi er slitne eller har vært utsatt for høy lyd. Tinnitus, eller øresus som er den norske betegnelsen, kjennetegnes ved at det er en lyd bare du selv hører, sier Reidun Jungård som er leder i Hørselshemmedes forening i Alta.

Hun inviterer nå til et informasjonstreff for å fortelle mer om øresus.

Plagsomt

Jungård sier man kan ha tinnitus på det ene eller begge ørene, og øresus kan komme brått eller gradvis.

– For mange forsvinner lyden etter en stund, for noen blir lyden så plagsom at det går utover helsen. Tinnitus er ikke en sykdom, men et symptom på at samarbeidet med øret og sentrale funksjoner i hjernen ikke fungerer slik det vanligvis gjør. Det kan være flere grunner til dette, sier Jungård og legger til. Øresus er utrolig plagsomt.

Kom på treff

– Om du har fått tinnitus av høy musikk, høye lyder på jobben eller rett og slett ikke vet hvordan du har fått det, så husk at du ikke er alene. Plages du av susing, piping eller andre «ulyder» i ørene, ja da ønsker vi i høreselhemmedes forening velkommen till treffe med informasjon og erfaringsutveksling om tinnitus. HLF Alta og omegn får besøk av fylkeskontakt og likeperson for tinnitus Nils Johan Gaup og vi setter møtet torsdag 23. november klokka halv sju på kantina på Alta videregående skole, avslutter Reidun Jungård.LF Alta og omegn skal ha møte med tema tinnitus 23.november.