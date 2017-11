nyheter

Sesongen er i gang, ingen tvil om det. Dette vogntoget, knipset av Herdis Gaup Aamot, havnet i grøfta mellom Kautokeino og Guhkesluokta i går.

Gaup Aamot mener sjåføren hadde en dose flaks, for til tross for at traileren (tralla) havnet ute i grøfta mens trekkvogna bare delvis var på veien kom ekvipasjen seg opp ved egen hjelp. Ikke var det mye snø og heller ikke var grøfta så dyp, dermed var det bare rundt 10 meter hvor slepet hadde vært utfor veien.