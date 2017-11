– Fylkesvaraordføreren besitter frekkhetens nådegaver

nyheter

Claus Jørstad (Frp) går i strupen på fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech (Ap) etter at sistnevnte sa til NRK at Jørstad ikke hadde satt seg inn i den såkalte Boreal-saken. Jørstad fremmet krass kritikk mot politisk ledelse og mot fylkeskommunens administrasjon da Boreal-dommen sprakk.

Frp-politikeren sier han vil be om en redegjørelse for Boreal-rettssaken i fylkesutvalget neste gang politikerne møtes. Jørstad sier han synes fylkesvaraordfører Jensen Bech er over grensen frekk når han påstår at Jørstad ikke har satt seg inn i saken.

Kjenner saken godt

– Jeg har vært med i fylkespolitikken så lenge at denne saken nettopp er en sak jeg har fulgt tett fra dag 1, så jeg synes Jensen Bech heller bør sette seg inn saken i stedet for å vike unna det politiske ansvaret han har, sier Jørstad.

Fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech sier til Altaposten at han mener det er for tidlig å konkludere.

– Det jeg har sagt og kommentert er at det er litt for tidlig å konkludere og jeg synes Jørstad er veldig rask på avtrekkeren når vi er avhengige av et juridisk råd. Verken Claus Jørstad eller jeg er jurister, så jeg vil lytte til en juridisk vurdering av hva vi skal gjøre. Når det er spørsmål om tallstørrelser så er dette noe vi må sette oss inn i og vi trenger etter min mening en juridisk vurdering før vi uttaler oss noe nærmere om denne saken. Den kommer opp for fylkesutvalgets neste møte, så får vi det det derfra, sier fylkesvaraordføreren til Altaposten.

Underlig orientering

– Jeg setter også et stort spørsmålstegn ved hvorfor vi fylkespolitikere ikke er orientert om den videre gangen i denne saken. Selv om ingen ennå har kommet opp med noe beløp, ut over det samferdselsadministrasjonen antydet i går hvor man kan risikere å betale 10 millioner årlig å flere år framover, så vil jeg be om innsyn. Hvordan havnet fylkeskommunen i denne knipa for går det bare mange nok år med utbetalinger på 10 millioner kroner, da snakker vi snart om hundremillionersklassen, slik det er omtalt i dommen, sier Claus Jørstad.

– Jeg synes det er direkte frekt av Tarjei Jensen Bech å påstå at jeg ikke kjenner denne saken, slik han uttrykker seg overfor NRK og iFinnmark, sier Jørstad. Han lover også å be om alle tallene på bordet for utbyggingene av fergeleier i Vest-Finnmark, når fylkestinget samles i desember.