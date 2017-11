– Boreal-dommen er svært alvorlig for oss

nyheter

Geir Ove Bakken (Ap) gjør det ettertrykkelig klart at alle må være klare over at «Boreal-dommen» er en meget alvorlig sak økonomisk for fylkeskommunen.

– Den har gått over lang tid og har en historie bak seg, sier Bakken, hovedutvalgsleder for samferdsel, folkehelse og kultur i fylkeskommunen.

Ryker på millionsmell etter Boreal-rettssak Finnmark fylkeskommune må ut med 3,4 millioner kroner bare i saksomkostninger.

– Hvordan kan det ha gått så galt?

– Pensjon er kompliserte forhold. Nå må administrasjonen komme med noe til fylkesutvalget og man må ta det ansvaret som dukker opp, også for tidligere avtaler. Jeg ser det er politikere som med en gang skylder på andre. Dette er alvorlig for fylkeskommunen, men vi som politikere må ta det ansvaret vi har, sier Bakken, som avviser å kommentere flere sider ved saken.

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) konstaterer at det er et alvorlig økonomisk perspektiv i dommen, dersom den blir rettskraftig:

– Det er komplisert å finne tallet for hva dette kan koste for fylkeskommunen, sier Vassvik og klargjør:

– Pensjon er noe som skal vare livet ut og dette har da med levetid å gjøre, derfor er det vanskelig å si noe om størrelsen på summer. Administrasjonen har antydet 35 millioner kroner, mens Boreal har regnet seg frem til rundt 100 millioner kroner. Jeg finner det vanskelig å lande på et bestemt tall, men 35 millioner kroner er alvorlig nok. Og som Bakken sier, vi har ikke alle detaljene i saken ennå, det må vi få på bordet.

– Samtidig er det verdt å merke seg at dette er en sak som har overlevd flere fylkesrådmenn og fylkesordførere, det er derfor vanskelig å si hvorfor en slik situasjon har oppstått. Vi må få komme tilbake til saken når vi har blitt mer inngående oppdatert, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik til avisa.