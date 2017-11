Problemer for Nornett-kunder

nyheter

Natt til torsdag og torsdag morgen kunne Nornetts kabel-kunder oppleve problemer med internettet sitt. Ifølge Strømeng skyldtes dette feil på det tekniske utstyret hos Nornett. Strømeng anslår at 35-40 prosent av kundene i sentrumsområdene ble berørte.

– En ruter tok kvelden. Vi har utrolig dyktige IT-gutter som jobber med saken og nå har byttet ut denne, sier han.

– Når vil dere være oppe og går igjen?

– I løpet av kort tid – en time eller to. I den siste meldingen heter det at kabelnettet nå er oppe og går. Etter hva vi kan se, så ble ikke fiberkundene berørte av at ruteren døde.

– Dette er bare å beklage og vi vil jobbe med rutinene, avslutter han.