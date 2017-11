nyheter

Alta Høyre møttes torsdag til årsmøte. Her ble det klart at Laila Davidsen skal lede lokallaget videre. I en melding på sin facebook-profil skriver hun: «Dette er den nyvalgte lederen av Alta Høyre. Takker årsmøtet for tilliten, det blir en spennende tid». Meldingen har hun lagt ut i sammen med et bilde av seg selv.

Etter at hun rundet av som ordfører har Davidsen i praksis hatt fast plass på Stortinget, som vara for EU-minister, nå forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.