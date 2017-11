Frp står fast på helseutredning

nyheter

Det er den klare beskjeden fra Fremskrittspartiets Jan Steinar Engeli Johansen. Han er saksordfører for forslaget om sykehusstrukturen i Vest-Finnmark.

– Jeg registrerer at Høyres fraksjonsleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget skal til Alta i kveld. Jeg håper selvsagt derfor at bagasjen hans inneholder en positiv nyhet om at Høyre vil være med på å sørge for en større utredning om sykehusstrukturen, sier Engel Johansen.

Altaposten skrev denne uka at Høyres helsetopp å Stortinget, Sveiung Stensland, kommer til Alta for å bli oppdatert på sykehussaken under dagens årsmøte i Alta Høyre.

Frp-politikeren forstår veldig godt engasjementet rundt saken. Han mener at en helhetlig utredning er nødvendig for å kunne forankre endelige vedtak for fremtidige helsetjenester. Det er i tråd med løftene fra Siv Jensen og Terje Søviknes i valgkampen.

– I tillegg til utfordringene i regionen med lange avstander og fjellovergang som av og til er stengt, er mange bekymret for organiseringen av pasienttransport, hvor man må bytte ambulanse underveis, og at innbyggere først må transporteres til Hammerfest før eventuell videre transport til Tromsø. Å vite at man får nødvendig hjelp den dagen noe skulle skje, er en trygghet samfunnet må kunne gi sine innbyggere. Jeg oppfatter på mange måter at det er det innbyggerne i Alta og regionen rundt etterlyser i denne saken, sier Engeli Johansen.

Han mener en utredning bør omfatte hele tjenestetilbudet for sykehustilbudet i regionen.

– For Fremskrittspartiet er det naturlig at man har en helhetlig utredning å lene seg på før man foretar endelige beslutninger. For å få flertall er vi avhengig av at i hvert fall ett av de andre store partiene på Stortinget også har den samme tilnærmingen til denne saken, påpeker han.