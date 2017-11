Anne May skal styre helse-kommunikasjon

nyheter

Anne May Knudsen (44) fra Bodø har takket ja til stillingen som kommunikasjonsdirektør i Helse Nord. Etter et halvt år som konstituert, kan hun nå ta fatt på jobben fast.

– At jeg kjenner Helse Nord godt er en stor styrke for den jobben jeg skal gjøre. Jeg har jobbet i sektoren lenge og har knapt hatt en kjedelig dag på jobb. Det er utrolig givende å arbeide med kommunikasjon i en sektor som betyr så mye for folk og som stort sett alle har en mening om, sier Knudsen i en pressemelding fra Helse Nord.

Hun har utdanning innen samfunnsfag, journalistikk og kommunikasjon. Hun har også en master i helseledelse.

– Noe av det vi skal jobbe med fremover er å skape enda bedre tjenester for pasientene våre. Her er Helse Nord allerede langt fremme. Pasientene har blant annet digitalt innsyn i pasientjournalen sin og vi forbedrer behandlingsinformasjonen på sykehusenes nettsider, sier Knudsen.