– Bli med i Johtit!

nyheter

Det nordsamiske ordet Johtit betyr flytting eller på tur, men er også navnet på prosjektet Johtit - Samisk Reiseliv.

Det er prosjektleder Nina Smedseng i Nordnorsk Reiseliv AS som står bak invitasjonen, men en målsetting om å skape opplevelsesbasert reiseliv som har støtte potensial for verdiskaping.

– Navnet symbolisere at næringen er i endringstid og ser framover, sier Smedseng i en pressemelding.

Prosjektet skal legge til rette for å øke kompetansen og styrke markedstilgangen for samiske reiselivsbedrifter, slik at vi leverer de riktige produktene til de riktige kundene.

Lederen av styringsgruppa er Elliinor Guttorm Utsi som eier Davvi Siida i Kjøllefjord. Prosjektet går over tre år, fra januar 2018 til desember 2020.