Sennalandet stengt etter utforkjøring

Statens vegvesen melder via sine nettsider at Sennalandet for øyeblikket er stengt. Bakgrunnen er en bilberging som pågår nå.

– Etter hva vi har fått opplyst er det snakk om en personbil, som har kjørt av veien ved Levdun, opplyser trafikkoperatør Siril Veiåker Nilsen ved Statens vegvesen til Altaposten.

Meldingen om utforkjøringen kom til veitrafikksentralen klokka 05.48.

– Berging er avtalt med oss, og det er i forbindelse med bilbergingen at veien stenges. Dette er beregnet å ta mellom 30 og 60 milnutter, opplyser Nilsen.