Ny teknologi skal hindre nedleggelser

Det kom fram under et innspillsmøte i Vadsø mandag, der flyplass-kommunene fikk presentert Avinors nordområdestrategi. Utviklingsmuligheter for lufthavnene i Finnmark mot 2030 var temaet.

Lavere kostnader

– Det er positivt at reduksjon i driftskostnadene gjør at nedleggelse av lufthavner i Finnmark ikke er et tema fremover, sier hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken.

Nye teknologiske løsninger skal ikke bare gjøre det billigere. Avinor mener det vil øke sikkerheten og bidra til å sikre fremtidsrettet drift på alle lufthavnene i fylket. Tidligere har mange fryktet at fjerndrift vil gå sterkt ut over bemanningen lokalt. Neste steg kan bli elektrifisert flytrafikk.

– Det kan mot år 2025-30 sikre billigere drift, og at større flytyper kan lande på dagens lokale lufthavner, uten utvidelser, men ved hjelp av større motorkraft, påpeker Bakken.

Får ikke gehør

Alta kommune var representert med næringssjef Jørgen Kristoffersen i Vadsø. Han spilte inn utvidelsen av rullebanen, men ifølge Geir Ove Bakken står Avinor fortsatt på sitt i forhold til behovet.

– Det trengs ingen utvidelse er beskjeden, sier Bakken.

I pressemeldingen fra det som benevnes som et ordførermøte, er ikke Alta lufthavn nevnt med et ord. Hovedutvalgslederen nevnte spesielt rullebaneutvidelse i Kirkenes innen 2019 og oppstart bygging av ny lokal lufthavn i Hammerfest innen 2021.

– Er ikke Alta lufthavn en del av planen for nordområdene?

– Alta lufthavn er naturligvis viktig for både Alta, Finnmark og nordområdene, men dette var et innspillsmøte fra kommunene. Vi lyttet til innspillene. Vi samlet lufthavnkommune for å sikre at viktige utviklingstrekk i fylket blir ivaretatt, sier hovedutvalgslederen

– Betyr det at dere savnet at Alta var representert med den politiske ledelsen i Vadsø?

– Det er alltid hyggelig når politikerne er på plass når man skal sende styringssignaler, for eksempel til Avinor, sier Bakken.

Strategien behandles til våren

Kommunen gis ytterligere frist til 1. desember med å komme med innspill til fylkeskommune til Avinors utarbeidelse av nordområdestrategien.

Nordområdestrategien sendes 1. mai 2018 til høring i fylkeskommunen, som da vil behandle denne i juni.