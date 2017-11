Liv ut av Jakten på kjærligheten

nyheter

60-åringen, som flyttet fra Alta for 34 år siden og er bosatt i Trondheim, har hele veien vært en av favorittfrierne til bonden Rolf Gjølstad i TV2-programmet Jakten på Kjærligheten denne høsten.

Frittalende og direkte har hun gått videre, helt til det sto igjen tre damer på trammen.

– Flotte damer

I gårsdagens episode valgte bonden å sende hjem Liv, som tok det med stor fatning.

– Han sitter igjen med to veldig flotte damer, mente Liv.

Hun valgt selv å melde seg på og skrev brev til bonden.

– Jeg visste ikke egentlig hva dette var for et program, men så tenkte jeg at nå har jeg sjansen til å få være med på noe annet enn jeg ellers deltar i og. Så var jo bonden kjekk også, sa Liv før det hele braket løs.

Alta i hjertet

Beskjeden hjem til Alta hadde også med seg masse kjærlighet

– Alta er alltid i mitt hjerte, selv om det er lenge siden jeg flyttet, sa hun.