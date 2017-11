Lavtflyvende Sea King ga undring i Kautokeino

nyheter

Søndag kveld fløy et Sea King helikopter inn over Kautokeino. Helikopteret fløy ifølge en tipser i lav høyde og med lyskasterne på. Flere tok til sosiale medier for å finne ut om det pågikk en leteaksjon eller lignende.

Da Altaposten sjekker saken opp med Hovedredningssentralen får vi vite at det ikke er snakk om noe dramatisk.

– Sea King var i Kautokeino på et vanlig helseoppdrag, opplyer vakthavende.

– Flere spør seg hvorfor dere fløy så lavt inn, og med «flombelysning» på?

– Det var litt tåke, derfor hadde de problemer med å komme helt fram til pasienten og måtte fly med lyskasterne på, får Altaposten opplyst.