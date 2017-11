– Bevar Prestegårdsjordet

nyheter

– Bondegårder i byen er sunt for innbyggerne, sier distriktsforkjemper og arbeiderpartimann Otto G. Andersen fra Nyvoll.

– Prestegårdsjordet bør definitivt bevares. Som Altas stolthet, samt som et grunnleggende vern omkring solid landbrukspolitikk i vårt fylke, sier han.

Otto mener Alta har alle forutsetninger for å bli et eksempel til etterfølgelse, en praktfull by med landbruk integrert.

– Vi kan bli unike i Nord-Norge. Et prakteksemplar hvor byen og arktisk landbruk går hånd i hånd.

Gull verdt

Han ber oss nå tenke helhetlig for områdene Aronnes og Elvestrand, inkludert blant annet Prestegårdsjordet og Forsøksgården Holt. Et førsteklasses landbruksområde, sier han, og en oase for utvikling av nye forretningsideer. Med riktig satsing kan området blir et reisemål for alt fra turister til studenter, kort sagt alle med interesse for bynært arktisk landbruk.

– Jeg tror området kan bli gull verdt, og vil sterkt advare mot å bygge det ned, sier Andersen.

– Når havneområdene i Bukta og Bossekop etter hvert bygges ut, vil vi kunne lage traseer som shutler alt fra skoleklasser til turister inn til landbruksområdene. Med de muligheter det betyr blant annet for dem som vil satse på gårdskafé, overnatting og annet med lukrativt potensial.

En viktig baktanke

Gårdskafeer, dyrking av jorda og landbruk generelt bidrar til nærvær og harmoni, sier Otto, mellom det moderne bylivet og det tradisjonelle naturnære landbruket. Med landbruk i sitt hjerte kan Alta bli byen som viser andre byer hvordan det skal gjøres, sier han.

– Alta ble tuftet på primærnæringer. Skifer, Altaelva og jordbruk. Innenfor disse rammene kan vi bringe også jordbruket videre inn i den moderne tid. Det er en viktig baktanke når vi nå snakker helhetlig om Aronnes og Elvestrand, sier Otto, som selv vokste opp på gård hvor de dyrket gulrøtter, kål, kålrabi, nepe, potet og jordbær. Han bekrefter overfor Altaposten at satsing også på spiselige vekster, ikke kun meieri og kjøtt, må være en del av det hele.

Veien videre

Når det gjelder shutlingen fra Bukta og Bossekop, så sier Otto at han ser for seg former for alleer og gangveier med trafikk bestående av fotgjengere, elbiler og hest og kjerre. Fra Nordlysbyens landbrukshjerte kan turister og andre fraktes videre ut, eksempelvis til Sorrisniva, fordi en satsing på Aronnes og Elvestrand bør rettes også mot Altaelva. Frisk luft og spennende ekvipasjer er noe blant annet cruiseskipturistene setter pris på, minner han om.

– En viktig forutsetning er at avlastningsveien legges over Raipas, og da på riktige steder inkludert tunnel. Avlastingsveien må definitivt ikke legges over våre landsbruksområder, sier Andersen. Alta vil vokse, sier han, og vokse enormt.

– Før eller senere vil en avlastningsvei lagt på feil sted bli en forurensingskilde som også deler byen i to. Jeg har kjempet fra dag en for at den skal gå over raipasområdet, sier arbeiderpartimannen.