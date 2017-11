SV truer med Goliat-klage

nyheter

kan bli klaget inn til kontrollkomiteen etter hans håndtering av Goliat-saken.

SV er så misfornøyde med hans håndtering av Goliat-saken, at de nå vurderer å klage Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) inn til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Det bekrefter SVs Lars Haltbrekken overfor Dagbladet.

Forferdelig alvorlig

NTB melder at Goliat-plattformen, som drives av ENI, har hatt en rekke problemer etter at produksjonen startet i mars i fjor. De ble stengt ned, men gjenåpnet igjen 3. oktober tross alvorlige feil på plattformen og advarsler fra tilsynsmyndighetene. Kun to dager senere ga Petroleumstilsynet ordre om å stenge produksjonen igjen.

– Dette er en forferdelig alvorlig sak. Søviknes framstår som en statsråd uten styring, sier Haltbrekken.

Må svare for seg

Sammen med SV har han sendt spørsmål til Søviknes hvor de spør om oljeministeren mener ENI er skikket til å drive Goliat-feltet, og om de gjentatte sikkerhetsproblemene vil få konsekvenser for selskapet. Om ikke Søviknes svarer godt nok for seg, vurderer SV å ta saken til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Oljeministeren sier han vil samarbeide med kontrollkomiteen om saken går så langt. Samtidig ber han Haltbrekken sette seg mer inn i petroleumsforvaltning.

Kontroll på tennkilder

Dokumenter Dagens Næringsliv har fått innsyn i, viser at oljeselskapet Eni gjenåpnet produksjonen på Goliat 3. oktober i år, tross alvorlige feil på skandaleplattformen og advarsler fra tilsynsmyndighetene. Kun to dager senere ga Petroleumstilsynet ordre om å stenge produksjonen igjen.

– På en plattform der du har olje og gass, må du ha kontroll på tennkilder. Det er svært viktig. Det er snakk om stor ulykkesrisiko her. Vi har gitt pålegg der operatøren må holde produksjonen stengt inntil de har kontroll på dette, sier pressekontakt Øyvind Midttun i tilsynet.

Goliat-plattformen har hatt en rekke problemer etter at produksjonen startet i mars i fjor. Ifølge miljøstiftelsen Bellona er det så langt rapportert om 47 hendelser på plattformen, inkludert gasslekkasjer, strømbrudd og skader.