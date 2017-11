nyheter

Denne helga jobbes det med oppgraderinger og justeringer for Radio Altas del.

– Vi arbeider med FM og DAB i helga, og det kan føre til både brudd og utfall av signalet for FM. Vi håper radiolytterne våre er tålmodige med oss, sier IT-ansvarlig Stefan Skorpen hos Altaposten.

Arbeidet er ventet å ferdigstilles i løpet av helga.

Om det blir for plagsomt å lytte til radioen via FM i helga kan Skorpen gjøre oppmerksom på at nettradioen fungerer som normalt.