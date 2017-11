Nektet å stoppe for politiet

nyheter

Klokken 04.16 natt til søndag meldte politiets patruljevogn i Alta at de observerte en personbil de ønsket å stoppe. Etter flere stoppforsøk langs E6 endte ferden i grøfta i Thomasbakkveien, like ved innkjøringen til Knausen rett sør for Bossekop.

Sak meldt inn

Nå er saken rutinemessig meldt inn til spesialenheten for politisaker, sier Jan-Olav Schjølberg, operasjonsleder ved Finnmark politidistrikt.

– Vi har varslet spesialenheten for å være på den sikre siden. Men det blir nok trolig ingen sak av det, sier han.

Prøvde flere ganger

Ingen personer ble skadet under kjøringen og den påfølgende utforkjøringen. De gikk derimot hardt ut over bilen, en mørk BMW, som blant annet dro med seg et fotgjengerskilt før den stoppet.

– Patruljen forsøkte flere ganger å stoppe bilen, men jeg vil ikke kalle det en forfølgelse eller politijakt. Kjøringen foregikk på E6, men varte ikke særlig lenge før det hele var over, sier Schjølberg. Han sier at samtlige prøvde å stikke av fra bilen, men ble pågrepet.

– Nei, ingen av dem motsatte seg pågripelsen. Den forløp udramatisk, sier han.

Narkotikabruk

Operasjonsleder sier det ble funnet brukerutstyr for narkotika i bilen, og mens de to passasjerene nå er siktet for bruk av narkotika, er sjåføren siktet for kjøring i ruspåvirket tilstand.

– Var dette tidligere kjenninger av politiet?

– Ja, vi har vært borti dem før, sier Schjølberg.