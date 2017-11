Måtte på med støvlene

nyheter

Det var neppe en gladmelding da han fikk kravet, men i ettertid er Tor Egil Hågensen glad for at kommunen ba ham løfte grunnen under nybygget på Kronstad.

– De ba meg løfte med 60 centimeter. Det var for å stå rustet til 200-årsflommen i Altaelva, og i ettertid er jeg glad for at Alta kommune krevde dette før jeg fikk lov til å bygge, sier bedriftseieren. Han driver Hågensen Kran og transport AS i Storengveien på Kronstad, og lørdag 4. november fikk han igjen oppleve at også sjøen har et ord med i laget.

Kulelagre og bremser

– Jeg tok bildet i 14-tiden i dag. Det var skikkelig springflo, og du måtte ha støvler for å bevege deg rundt uten å bli våt, sier Hågensen.

– Ble det materielle skader?

– Nei, vannet nådde heldigvis ikke opp til lager og bremser på hengerne og de andre kjøretøyene, sier han.

Forrige gang de opplevde oversvømmelse i Storengveien, var etter det Hågensen kan minnes i 2014. Da rant vannet inn i gangen hos TK Motor, sier han. Da opplevde folk at også lagre og bremser i kjøretøyer fikk gjennomgå av saltvannet.

– I år var det heldigvis ikke så ille, men jeg er glad for at grunnen under bygget ble løftet. Vi er godt forberedt på høy vannstand, sier han.

Vær og vind bidro

Lørdag var det høyvann klokken 13.23 i Alta, med havvannstand på hele 324 centimeter. Også de neste dagene ventes det høy flo og faktisk noen centimeter høyere enn lørdagens, men Kartverket minner om at flo og fjære også påvirkes av vær og vind. Mye også. Et kraftig lavtrykk kan for eksempel føre til at vannet stiger med hele 50 centimeter, og sterk pålandsvind stuker også vannet inn mot kysten.

– Er værbidraget ekstra stort, kalles det stormflo, melder Kartverket. Kraftig vind preget også Alta i tiden før lørdagens storflo, tar vi med.