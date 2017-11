Klar for bevingede ord

nyheter

Alta Næringsforening holder jevnt og trutt sine populære frokostmøter, og tirsdag 7. november kan medlemmer og andre relevant altaværinger møte folk fra FlyViking AS og NM på ski i Alta 2018.

– FlyViking har noen tanker om sin satsing i Alta, og dem får vi presentert på møtet, sier Kjetil Kristensen, direktør for Alta næringsforening. Dette er ikke første gang han har forsøkt å få flyselskapet til møte i Alta, og endelig klaffet det.

– Fra FlyViking vil Kristine Jørstad Boch fortelle om status så langt i selskapet, og om hvilke muligheter de ser for deres satsing i Alta framover, sier Kristensen.

En god mulighet

NM på ski i Alta går i perioden 5. til 8. april 2018, og da blir det skifest og folkefest.

– Det ankomme flere tusen tilreisende, og legges opp til nær et dusin timer med TV-sending fra arrangementet. NM 2018 er en mulighet både for Alta og Finnmark, og det er en fin mulighet også for næringslivet, sier direktøren.

– Ski-alliansen i Alta presenterer arrangementet og hvilke planer de har, sier han.

Fri fra jobb

Kristensen har ledet Frokostmøtene siden han tiltrådte for rundt et år siden, og sier de legger hodet i bløt for å finne emner som fenger.

– Når næringslivet prioriterer disse møtene og tar seg fri fra jobb, må det være interessante tema som handler om utviklingen av Alta, sier han.

Arrangøren har skriftlig påmelding. Kristensen sier at dette har å gjøre med praktiske ting som antall sitteplasser og valg av lokale, og foruten folk tilknyttet medlemsbedriftene, inviterer de ofte inn andre aktører, eksempelvis et flyselskap eller en arrangør av NM på ski.

Frokostmøtet finner sted tirsdag 7. november klokken 08.30 til 10.00 i andre etasje på Kunnskapsparken. Det blir servert kaffe, og påmelding skjer til: Kjetil@anf.no