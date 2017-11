– Gambler med livet

nyheter

Til tross for at det er påbudt med lys foran og bak på sykkelen lar mange foreldre barna sykle uten lys i høstmørket.

– Sykkellykt er en billig investering. Likevel velger mange å ikke bruke den. Det er å gamble med livet, sier sykkelekspert Øyvind Setnes hos Tryg Forsikring.

Selv om vinteren såvidt har begynt å vise seg i sin hviteste prakt i deler av landet, er det fremdeles mange som sykler der det ennå er bart.

– Men skal du sykle på høsten er det ekstra viktig å gjøre seg synlig. Derfor er lykter og reflekser det desidert viktigste tilbehøret, sier Setnes.

Kostbar usynlighet

At det er påbudt med lys både foran og bak på sykkelen betyr ikke at syklister bruker lys. Politiet gjennomfører årlig flere aksjoner i de største byene iløpet av høsten, og blir man tatt uten lys på sykkelen kan man få bot på 1.150 kroner.

– Man skulle jo tro at en bot i en slik størrelsesorden ville ha en preventiv virkning, men slik er det dessverre ikke. Mest urovekkende er det at mange foreldre lar barna sine sykle uten lys på syklene i høstmørket. I tillegg vet vi at mange skoleveier med dårlig belysning kan være svært trafikerte, sier Setnes.

Mangelfull sykkelpakke

Han sier han syns det er synd at lys er tilleggsutstyr når man kjøper sykkel og mener det burde vært fastmontert og inkludert i prisen. Som sykkelekspert i Tryg har Setnes opplevd flere ganger å møte andre syklister som nesten er usynlige langs dårlig opplyste veistrekninger.

– Jeg har faktisk selv ved to anledninger nå i høst gitt bort mine egne lykter og trillet sykkelen min hjem.

Selv i moderat fart kan det være svært vanskelig for en bilist å se syklister uten refleks og lys. Det er mange syklister som ikke er klar over hvor lite

synlig de egentlig er, i tillegg sykler de gjerne for fort forholdene tatt i betraktning.

Sikker sykling

– Mange har sitt eget lille verdensmesterskap til og fra jobb, og sykler deretter. I kombinasjon med dårlige sykkelveier og manglende synlighet kan det få fatale følger. Selv om man har retten på sin side, vil syklisten alltid tape i møte med en bil, sier Øyvind Setnes. Her er hans råd for trygg sykling om høsten:

* Monter lys for og bak

* Kle deg i sterke farger

* Bruk refleksvest

* Kald og våt asfalt er glatt, tilpass farten

* Bruk hjelm