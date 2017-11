Tre F-ord skal sikre Loppa vekst

nyheter

Tre ord skal sikre Loppa vekst: Fornye, forenkle og forbedre.

Partiet mener de har svaret på hvordan Loppa kommune kan bli en økonomivinner, selv med sterke kutt i sentrale overføringer.

– Ap ville ikke

Da budsjettdrøftingene startet i sist kommunestyremøte, var det bare Høyre som ønsket å tone flagg. Ap var helt passive, hevder Høyres Ståle Sæther.

– Situasjonen er den at vi under budsjettdrøftinger vil gi signaler til rådmannen om styringsretning og hva partiene ønsker at rådmannen skal ta hensyn til når budsjettforslaget legges fram. Vi har fått vite at vi må kutte mellom 7 og 8 millioner kroner. Når vi i Høyre tenker på fellesforslaget fra Ap, SV og Senterpartiet fra juni 2016, der man snakker om et godt grunnlag for videre drift av Loppa kommune med nødvendig handlingsrom til økt næringsutvikling og gode tjenestetilbud, da finner jeg som gruppeleder for Høyre det underlig at Arbeiderpartiet ved varaordfører ikke ønsker å fremme sitt partis syn, sier Ståle Sæther i Loppa Høyre.

Han legger til at Ap, Sv og Sps sitt fellesforslag fra i fjor sommer også slår fast at man i Loppa skal arbeide for styrking av økonomien og sikre en effektiv utnyttelse av kommunens midler.

Forutsigbarhet

– Vi i Høyre la fram vårt syn på budsjettdrøftingene og helt enkelt slo fast at det skal være mindre vekst i driftsutgiftene enn i driftsinntektene, sier Ståle Sæther.

I et budsjettnotat som Høyre la fram slo de fast at kommunen skal ha en forutsigbar økonomi uten et driftsbudsjett som balanseres med fondsmidler. Selv om kommunen har en stram økonomi mener Høyre i Loppa at det skal foretas investeringer som bidrar til utvikling for kommunens egne innbyggere. Kostnader må reduseres, dersom man skal kunne investere, heter det i budsjettnotatet. Der Høyre går inn for å effektivisere skolene i kommunen med en felles rektor for alle skoler og hvor man legger ned Sandland, Bergsfjord og Høgtun skoler som erstattes med det Høyre kaller for Loppa-skolen. Gamle skolebygg skal selges og der hvor det er nødvendig setter man opp brakkeskole, slik det kan bli nødvendig på Sandland. Høyre vil opprettholde aktiviteten i kulturskolen, men redusere på administrasjonskostnadene.

Drift og vedlikehold

Høyres budsjettnotat tilbyr fortsatt salg av kommunale boliger og kommunale bygg. Høyre vil privatisere mange av de tjenestene som i dag utføres av den kommunale driftsavdelingen. De vil derfor konkurranseutsette vaktmestertjenester og renhold, og skriver i notatet at Loppa kommunes driftsavdeling ikke skal male eller rehabilitere bygg, det skal kjøpes tjenester av lokalt næringsliv til slike oppgaver.

Høyre i Loppa vil innføre renovasjonsordning for fritidsboliger, si nei til eiendomsskatt og nei til reduksjon av vedlikehold. Det vil bli stillingskutt i driftsavdelingen, heter det i budsjettnotatet til Loppa Høyre.

Innenfor helse foreslår ordførerpartiet at man starter en frivilligsentral, samt at kommuneoverlegen får ansvar for hva de kaller kurativ virksomhet, mens leder av sykehjemmet får ansvar for pleie og omsorg.

Ved sentraladministrasjonen vil Loppa Høyre forenkle, fornye og forbedre, som er de tre sentrale ordene i budsjettnotatet. Nettløsninger og mulig outsourcing av oppgaver skal gjennomføres, samtidig som budsjettering med utbytte fra selskaper ikke må forekomme. Loppa Høyre forventer at rådmannen i sitt budsjettforslag avsetter ressurser og kapital til samfunnsutvikling og næringsutvikling, heter det i budsjettnotatet.