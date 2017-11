Slik er arbeidsledigheten i Finnmark

nyheter

I utgangen av oktober er det registrert 1055 helt ledige personer i Finnmark. Det er 148 færre enn på samme tid i fjor, og tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Alta og Karasjok er kommunene med lavest ledighet i oktober, henholdsvis 1,6 og 1,9 prosent. Ledigheten er høyest i Hasvik med 8,9 prosent og Måsøy med 5,7 prosent.

– Mulighetens fylke

NAV hadde per november 409 ledige stillinger. Flesteparten av disse finnes innenfor helse, pleie og omsorg, undervisning, butikk og serviceyrker og reiseliv. Også innenfor barne- og ungdomsarbeid er det ledige jobber.

– Det er dermed svært gode muligheter for arbeidsledige til å få seg jobb nå. Vi må mange år tilbake i tid for å finne tilsvarende lave ledighetstall for Finnmark, noe som betyr at den gode utviklingen vi så i ledighetstallene for august og september fortsetter, sier Eva-Lill J. Margit i NAV Finnmark i en pressemelding.

– Det er fortsatt størst muligheter for de som har høyere utdanning, da mange av de ledige jobbene krever utdanning. Det er likevel også rom for andre uten utdanning, da mange arbeidsgivere både tilrettelegger for kurs og opplæring, samt at de er villige til å ta inn folk på praksis, sier Margit og legger til at Finnmark er mulighetenes fylke.

Positive til å flytte

I en ny NAV-analyse kommer det fram at personer i Nord-Norge er mest positiv til flytting, og det er også de som flytter mest for å få jobb.

– Dette kan henge sammen med at det er større avstander i nord og at innbyggerne her er vant til å reise langt i forbindelse med jobb, sier Margit.