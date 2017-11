Fikk prøve seg som ordførerassistent

nyheter

Det er Operasjon Dagsverk og da Valentina Perovic fikk spørsmål om hun ville være ordførerens assistent for en dag, var hun ikke sen med å si ja.

Valentina er fra Vadsø, men går første året på videregående, studiespesialisering, i Alta.

– Jeg hadde lyst til å jobbe på Operasjon Dagsverk fordi jeg synes det er fint å bidra til dette, sier hun.

Dagen frem til lunsj har vært veldig spennende for den ivrige skoleeleven, som egentlig var litt spent på om ordføreren hadde forventninger til henne.

– Det har vært en kjempespennende dag. Det å være ordfører virker som en artig jobb. Vi har vært på NRK, og så et møte med Finnmarksløpet. Det virker som om hun har mye å gjøre, men også som om hun får det til. Hun er veldig engasjert. Jeg synes det er bra når en dame er ordfører, at hun gjør så mye. Hun er aktiv i mange saker og har så mye innflytelse, sier Valentina.

Også ordfører Monica Nielsen synes det har vært hyggelig å ha den unge jenta med seg.

– Det har vært kjempehyggelig. Det er fint å kunne fortelle ungdommen hva vi gjør, og hvordan vi jobber og sette dem inn i det. Vi håper det kan inspirere til politisk arbeid og samfunnsengasjement. Jeg oppfordrer egentlig alle ordførere til å ta inn en OD-elev, sier Monica Nielsen.

– Har du vært litt ambassadør og vist denne borteboeren litt ekstra rundt?

– Ja, jeg synes det var ekstra hyggelig å kunne vise frem byen til en elev fra en annen by, sier hun.

Vi forlater de to utenfor Kunnskapsparken. Da ventet først lunsj på rådhuset, før to nye møter og en omvisning på rådhuset til ære for Valentina Petrovic.